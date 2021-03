Arte: un disegno di Van Gogh venduto da Christie's per oltre 10 milioni di dollari

Disegno preparatorio a La Mousmè

Un disegno su carta di Van Gogh è stato venduto all'asta da Christie's, a New York, per 10.436.000 dollari. Si tratta di un lavoro a matita e penna ad inchiostro bruno,raffigurante una ragazza provenzale, dal titolo "La Mousmé". E' una cifra record per un disegno dell' artista olandese. Era stimato tra 7-10 milioni di dollari. Lo schizzo, eseguito da Van Gogh nel 1888, ad Arles, in Provenza, servì da base per il famoso dipinto "La Mousmé", conservato alla National Gallery di Washington.