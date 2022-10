Arte: oltre la scuola romana di Piazza del Popolo con la mostra “Manera contro tutti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inaugura a Roma il prossimo 27 ottobre presso la Galleria Restelliartco. “Maneracontro tutti! – Oltre la Scuola di Piazza del Popolo”, l’esposizione concepita dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli in occasione della Rome Art Week 2022, la Rassegna romana artistica più importante dedicata all’arte contemporanea e ai nuovi linguaggi performativi, che si terrà dal 24 al 29 ottobre 2022. Una mostra che affonda le sue radici nella Scuola di Piazza del Popolo “e in quei magici anni in cui si sperimentarono le dinamiche artistiche che poi si tradurranno nelle sperimentazioni creative che popoleranno mostre, musei, Quadriennali e Biennali d’Arte” come scrisse Francesca Barbi Marinetti nipote di quell’immenso Filippo Tommaso che fu tra i più grandi innovatori artistici del ‘900. “Sono gli anni che conseguono le beat generation, quando la musica rappresenta un magnetico polo di aggregazione. L’arte è connessa agli eventi musicali con light shows...sviluppando una controcultura necessaria all’informazione e all’ispirazione artistica”. Spiega la curatrice Francesca Barbi Marinetti. In questo contesto nasce e si forma un giovanissimo Enrico Manera, che della sperimentazione creativa fa da sempre il fondamento della sua arte. - (PRIMAPRESS)