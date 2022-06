Arte: le opere dello scultore e xilografo Armando Giuffredi (1909-1986) in mostra a Firenze

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Si aprirà venerdì 1° luglio per restare sino a domenica 31 luglio la mostra "Armando Giuffredi, Disegni di uno scultore" presso la sede dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. La mostra curata da Andrea Bacchi e Roberto Cobianchi, con le opere selezionate in collaborazione con il figlio dell’artista Augusto Giuffredi, che ha messo a disposizione le opere. A promuovere la mostra è proprio la prestigiosa istituzione fiorentina presieduta da Cristina Acidini.

L'esposizione al pubblico presenta per la prima volta una selezione di disegni dello scultore, medaglista e xilografo emiliano Armando Giuffredi (Montecchio Emilia 1909-1986). Attraverso una settantina tra acquerelli, disegni a matita, a carboncino e cartoni preparatori per sculture a tutto tondo e rilievi, databili soprattutto tra la metà degli anni ‘30 e i primi anni ‘50, la figura di Giuffredi disegnatore viene delineata con chiarezza attraverso il percorso espositivo all’interno del contesto storico artistico della Roma degli anni ’30 e ‘40, che proponeva il disegno come forma artistica sempre più autonoma e indipendente rispetto alla realizzazione finale di un dipinto o di una scultura. - (PRIMAPRESS)