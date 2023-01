Arte: l’impressionista francese Edgard Degas in mostra nella Napoli delle sue radici

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Napoli ospita dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, una mostra delle opere di Edgar Degas (1834-1917), il pittore e scultore della corrente impressionista francese che ebbe con la città partenopea un rapporto profondo grazie alle radici della sua famiglia, in particolare del nonno paterno. L’esposizione raccoglie quasi 200 (154 opere e 34 fotografie) opere originali: i monotipi di Maison Tellier e di Famille Cardinal, disegni, studi preparatori, litografie e xilografie, acqueforti, rarissime fotografie scattate da Degas, ma anche tre sue pregiate statuette di bronzo.

L'allestimento presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, prevede tre aree tematiche: il rapporto dell'artista con Napoli; i temi che più lo ispirarono, come ballerine, corse di cavalli, serate tra teatri, caffè-concerto e "Maison Close"; la vita sociale e le frequentazioni con altri artisti, tra i quali Toulouse-Lautrec, Giovanni Boldini, Edouard Manet, Domenico Morelli, Filippo Palizzi, Marcellin Desboutin, Giuseppe Canova, Jules Pascin, Pierre August Renoir e Pablo Picasso, presenti in mostra con alcune opere grafiche e dipinti.