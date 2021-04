Arte: in mostra a Roma le “forme” di Balla degli Anni 20 dalla casa di via Oslavia

(PRIMAPRESS) - ROMA -Realizzati da Balla alla fine degli anni Venti per decorare il corridoio della casa di Via Oslavia, i quadri quadrati sono pensati da Balla come summa e riepilogo della sua ricerca futurista. Lo spazio, la velocità unita ad altri fattori, il paesaggio, il mare, la parola: ad ognuno dei concetti fondanti del suo linguaggio futurista è dedicata una tela formato 77x77. Tra gli highlights della mostra, due dipinti della serie dei quadri quadrati: Forme rumore + spazio n. 45 e Giocoforza n. 1. - (PRIMAPRESS)