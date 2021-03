Arte: il futuro digitale delle opere NFT con certificato blockchain è il nuovo business di Elon Musk

(PRIMAPRESS) - USA - Il patron della Tesla, Elon Musk, che ha più di 41 milioni di follower su Twitter e una fortuna stimata in oltre 180 miliardi di dollari, ha lanciato una sua ultima impresa che riguarda le forme d'arte digitale note come "NFT", oggetti virtuali che possono essere venduti con un certificato di autenticità che dimostra che sono, in teoria, non piratabili grazie alla tecnologia blockchain, la stessa resa popolare da criptovalute come Bitcoin.Musk ha annunciato sul suo account Twitter che avrebbe venduto un video clip di musica techno sugli NFT e le offerte per questo genere di prodotto sono salite a 100 mila dollari solo nella prima ora dopo l'annuncio. La canzone anticipata da Musk non è stata ancora immessa sul mercato. I media statunitensi hanno riferito che il suo partner, il cantante canadese Grimes, ha recentemente messo all'asta pacchetti NFT che combinano contenuti audiovisivi con musica inedita per un totale di 6 milioni di dollari. - (PRIMAPRESS)