Arte: arriva a Milano l'action painting di Omar Hassan cara a De Niro e Sharon Stone

ph.Pietro Baroni

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Gallery I della Sala del Collezionista e il Chiostro della Magnolia dall’8 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 ospiterà la nuova personale di Omar Hassan “Il mondo è N(v)ostro”, mostra organizzata e promossa da Fondazione Stelline, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano. Divenuto famoso per la sua personalissima action painting e per il suo stile inconfondibile, di grande impatto visivo ed emotivo, Omar Hassan vede nel gesto del combattimento una metafora della vita e la trasforma in arte, conquistando collezionisti come De Niro, Spike Lee e Sharon Stone.

Solida formazione classica all’Accademia di Brera, dove si diploma al corso di Pittura tenuto da Alberto Garutti, Omar Hassan da sempre sperimenta tra pittura e scultura, in un dialogo spontaneo. Nel progetto espositivo pensato per gli spazi della Fondazione Stelline, Omar Hassan va oltre l’etichetta di “pugile artista” che lo ha reso famoso, per svelare nuovi aspetti della sua arte, specchio ed espressione di differenti stati d’animo, esplosione di energia e nel contempo intima introspezione.

Il tempo e l’ossessione per il suo scorrere sottendono la ricerca artistica di Hassan. Ma non è solo il ricordo dell’esperienza sportiva, dove un tempo stabilito scandisce sul ring i round di gioco: è anche il tempo del suo vivere, quello che ogni giorno gli impone cinque iniezioni di insulina. «Ho scelto di fare cose che mi facciano vivere per sempre», scrive nel suo primo libro Per le strade edito da Baldini + Castoldi nel 2021 con la prefazione di Marco D'Amore e Mondo Marcio.

In mostra saranno esposte sette installazioni, composte da una ventina di opere, tra cui la Mappa di Berlino e la Mappa di Milano, creata ad hoc per la mostra e realizzata con 8928 tappi di bombolette spray dipinti a uno a uno con le dita, “per dare importanza al singolo, perché ognuno di noi è fondamentale per creare un insieme armonioso e sereno”. La bomboletta è lo strumento primario della prima fase del percorso artistico di Hassan e lo spruzzo spray è il primo vero respiro della bomboletta, che ingloba il significato dell’intera cultura Street Art. Ma Hassan va oltre e utilizza la vernice spray sia come materiale sia come oggetto scultoreo e il tappo ne diventa il simbolo. - (PRIMAPRESS)