Arte: alla Triennale di Bruges le installazioni di Naveau, Op de Beek e Van Vaerenbergh

BELGIO - Al via la rassegna fiamminga della. Insieme ad altri dieci artisti internazionali sono stati chiamati a dare la loro interpretazione del: un'esplorazione della sottile linea che separa sogno e incubo, paradiso e inferno, visibile e nascosto, spostando l'attenzione ad alcuni lati meno visibili e soggettivi della città e dei suoi abitanti, facendo appello all'immaginazione ma anche alla storia e agli aspetti più misteriosi della città solo apparentemente perfetta, mettendo in luce la versatilità e dinamicità di Bruges. Tra i protagonisti:spirata da un viaggio in Messico dell'artista che colloca lungo il Canale degli Agostiniani della sua città natale una serie di maschere e festoni colorati. Da un lato si richiama l'attenzione sulle nicchie lungo l'acqua come elementi architettonici nascosti, dall'altro Naveau strizza l'occhio all'immagine della bandiera, simbolo di comunicazione e di identificazione. L'opera dina giostra monumentale e monocroma con cavalli e carrozze che sembrano pietrificati. Il tempo si ferma e la meccanica si arresta, come a voler spazzare via ogni allegria. La giostra, che nell'immaginario collettivo rievoca allegria e spensieratezza, qui ha un aspetto spettrale. Il grigio tetro dell'opera contrasta e interagisce con la facciata barocca della Sint-Walburgakerk sulla piazza Sint-Maartensplein. Ed infineha scelto la periferia nord di Bruges per realizzare uno spazio labirintico composto da decine di colonne intrecciate tra loro in cui i visitatori si perdono tra i tubi, senza dover percorrere un itinerario preciso. Il labirinto diventa un'esperienza – traumatica - fisica personale, in cui immergersi per poi tornare alla luce. Colonnade demolisce il concetto tradizionale del padiglione che qui è privo di un vero interno. Le opere saranno esposte a Bruges fino al 24 ottobre 2021, mentre si possono scoprire con anche attraverso l'esperienza virtuale della