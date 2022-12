Arte: a Palazzo Rhinoceros la mostra digitale della Fondazione Alda Fendi dedicata ad un “Carnoval” fuori tempo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un carnevale fuori tempo, una Venezia decontestualizzata e un divertissement artistico che gioca a mescolare la pittura antica con sperimentazioni digitali, sono il cuore e l'anima della mostra intitolata "Vogia de carnoval" che si inaugura mercoledì 15 dicembre negli spazi di Palazzo rhinoceros e rhinoceros gallery a Roma (via del Velabro 9A), promossa dalla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, con la linea artistica di Raffaele Curi e i contenuti forniti dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia.

Si tratta di un viaggio multimediale nella seduzione e negli incanti di Venezia, in equilibrio tra pittura antica e innovazione tecnologica in nome di un inusitato carnevale fuori stagione, il DAW della Presentazione al tempio di Giovanni Bellini (arriva per la prima volta a Roma questa originale e avanzata modalità di concepire l’opera d’arte, che attualizza l’originale creando al contempo una nuova opera originale digitale), le commedie di Goldoni riviste con sguardo felliniano, il Mose che salva la città lagunare dall’acqua alta e una riflessione sulla negritudine e sul dramma degli sbarchi dei migranti con l’action intitolata Black Venice e firmata da Raffaele Curi. - (PRIMAPRESS)