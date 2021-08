Ad Anversa riapre il MoMu con uno spazio dedicato alla moda e ai suoi linguaggi

(PRIMAPRESS) - ANVERSA (BELGIO) - Il MoMu, il Modern Museum di Anversa in Nationalstraat 28, che ha riaperto quest’anno al pubblico, si presenta con un nuovo spazio espositivo di 800 metri quadrati dedicati alla moda, alla sua storia ed alla sua filosofia tra creatività, innovazione, linguaggi e sostenibilità La moda dalla collezione del MoMu rappresenterà un allestimento permanente che mette in mostra la moda belga (e internazionale) d’avanguardia utilizzando silhouette, immagini e materiale di archivio della collezione del museo che vanta oltre 35.000 pezzi. Il concept della collezione del MoMu è di aprire una finestra sul mondo anche in collaborazione con i suoi partner Visitflanders e Diaprtimento di Moda, mettendo al centro dell'esposizione, un costante arricchimento con le creazioni di giovani stilisti internazionali creando un moto perpetuo della creatività. Ma c’è un punto di partenza che storicamente si colloca nell’ascesa della moda belga di sei stilisti di Anversa negli anni Ottanta. Con il primo fine settimana di settembre (4-5 settembre), la rassegna “Moda 2.021” trasforma l’intera città di Anversa in una fashion city con esposizioni creative, passerelle open air e workshop. Fino al 29 novembre, invece, le ‘Fashion Balls’, le installazioni collocate in città segnano i luoghi e le esposizioni del progetto realizzato dal Dipartimento di Moda dell’Accademia Reale delle Belle Arti con il MoMu. - (PRIMAPRESS)