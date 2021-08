A Milano per il Fuorisalone del Mobile arriva a Palazzo Turati il design di Masterly the Dutch

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ uno degli appuntamenti iconici del Fuorisalone del mobile, si chiama Masterly - The Dutch in Milano, l'evento che dal 2016 porta in Italia una selezione di opere di design, artigianato e arte olandesi. La sede milanese di Palazzo Francesco Turati si trasforma, per l’occasione, in un grande show-room. La mostra, curata da Nicole Uniquole, infatti, può essere pensata come una mini fiera per dimensioni e varietà, che vede protagonisti designer, architetti, artisti, artigiani, scuole e aziende che propongono mobili, arredi e prodotti per l'edilizia, ma anche moda e accessori per la persona.

In questa edizione 2021 a fare da portavoce del design olandese sono gli oggetti essenziali e componibili di Carina Riezebos che gioca ad incrociare materiali tra legno e vetro prodotti dalla Blok Plaatmateriale di cui Carina è art director. Il "lampadario acustico" sviluppato dall'exhibition designer Edith Gruson insieme al graphic designer Gerard Hadders fa il suo debutto a Milano con questa sorprendente installazione. Le tessiture di Hala Yousif si ispirano a modelli delle arti numeriche ed islamiche creando un mix di influenze che trasforma l'artigianato in arte. Bibi Smith è un abituès di Palazzo Turati. Le sue opere di vetro traslucido diventano nuvole impalpabili. Installazioni dal grande impatto emotivo quelle di Corine van Voorbergen che strizzano l'occhio alla natura come i capi di Max Zara Sterk, stilista emergente tra Londra ed Amsterdam che lavora con un cotone organico ecologico che resiste al sudore ed alle macchie.