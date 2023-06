Siena Drone Photo Awards: lo scatto dell’israeliano Or Adar “Best Photographer of the Year”

(PRIMAPRESS) - SIENA - Annunciato il vincitore assoluto del prestigioso Drone Photo Awards 2023, il principale concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea e parte del rinomato festival delle arti visive Siena Awards. Oppure Adar, un fotografo israeliano, ha catturato lo scatto vincente intitolato "Must Resist". L'accattivante immagine ritrae migliaia di manifestanti parzialmente nascosti da tre enormi cartelloni pubblicitari. Questa straordinaria fotografia, insieme ai vincitori delle nove categorie del concorso, sarà esposta nella mostra "Above Us Only Sky", che si terrà per la prima volta presso la straordinaria Abbazia di San Galgano. Il festival Siena Awards è programmato fino al 19 novembre. Il vincitore assoluto è stato selezionato tra migliaia di proposte ricevute da partecipanti in rappresentanza di vari paesi del mondo. - (PRIMAPRESS)