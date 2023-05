Roma Jewerly Week si apre con le mostre di Ivan Barbato e Monica Cecchini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vernissage della Mostra di Ivan Barbato a Roma sarà preceduto da un incontro di presentazione aperto al pubblico che si svolgerà il 4 maggio alle 18:30 al Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri e Argentieri dell’Alma Città di Roma, in via di Sant’Eligio 7, alla presenza dell’artista orafo, Monica Cecchini, curatrice della mostra, del Console Camerlengo Aldo Vitali e dell’artista Claudio Franchi. Si parlerà di come nasce l’idea di un gioiello ed i vari passaggi fino alla laboriosa creazione di micro sculture da indossare. Delle tecniche antiche che ancora l’artigiano utilizza nel su laboratorio. Sarà l’occasione per scoprire con l’artista e la curatrice l’inedita capsule che ruota attorno al concetto della Vita. I pezzi della collezione Vita saranno esposti in mostra in anteprima. Il 5 maggio si inaugurata alla Galleria Incinque Open Art Monti la mostra “Sulle orme della materia”. L’evento, promosso da Monica Cecchini, titolare della Galleria Incinque Open Art Monti, è un tributo a Ivan Barbato, vincitore del primo premio al concorso “Incinque Jewels”, indetto per l’edizione 2022 della “Roma Jewerly Week”. Barbato è stato premiato per il suo gioiello “Sulle orme del tempo", creazione dallo stile contemporaneo nato dalla combinazione di tecniche di epoca antica e moderna. I gioielli esposti alla Galleria Incinque Open Art Monti trasmettono la solarità e la fantasia di antiche civiltà madri della nostra cultura, cercando costantemente l’equilibrio tra natura e materia. Ogni gioiello racconta una storia diversa, un dialogo continuo tra l’artista e la materia. Numerosi i pezzi di gioielleria che evocano storie millenarie in un viaggio nel tempo tra mitologia e leggenda ma anche in anteprima la collezione di ciondoli dedicati alla Vita. - (PRIMAPRESS)