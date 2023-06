Roma: a Palazzo Poli una mostra fotografica dedicata ai mille volti di Gina Lollobrigida

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà giovedì 8 giugno alle ore 11 a Palazzo Poli di Roma, la presentazione della mostra “I MONDI DI GINA” con oltre 120 fotografie, promossa dal Ministero della Cultura con Archivio Luce-Cinecittà, che raccontano Gina Lollobrigida. Una mostra sulle mille arti della “diva eterna”, che fu attrice ma anche fotografa, disegnatrice, scultrice e persino cantante di grande talento.

Ideata e curata dal Sottosegretario del MiC Lucia Borgonzoni e dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, “I MONDI DI GINA” è un tributo all’eclettico talento di una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e internazionale. Realizzata dal Luce nelle sale di Palazzo Poli, che si affaccia sulla Fontana di Trevi, la mostra è un viaggio che ne ripercorre l’intera vita, illustrata da foto provenienti dall’Archivio Luce-Cinecittà, dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dal MuFoCo – Museo di Fotografia Contemporanea e da altri archivi. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 9 giugno all’8 ottobre 2023 presso il PALAZZO POLI - ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA di ROMA, in via POLI 54. - (PRIMAPRESS)