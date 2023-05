Mostra: al Museo di Trastevere 100 immagini raccontano il Paese con "Il Giro. Una storia d'Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mostra IL GIRO. Una storia d’Italia ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 24 maggio al 18 giugno, non racconta solo la più popolare e storica manifestazione sportiva, ma finisce, come spiegano i curatori della mostra Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, per leggere la storia del nostro paese proprio attraverso i raggi di quelle stoiche biciclette.

La mostra è un inedito corpo fotografico - più di cento immagini - tratte in grandissima parte dall’Archivio Storico Riccardi, che racconta, dal 1909 a oggi, uno spaccato dell’Italia molto significativo.

Il percorso espositivo si snoda non solo attraverso i grandi protagonisti del Giro d’Italia – da Fausto Coppi e Gino Bartali, passando per Gimondi, Moser e Saronni fino ad arrivare a Marco Pantani e Vincenzo Nibali – ma, attraverso gli scatti, ripercorre anche l’evoluzione di questo splendido sport, riscoprendo una passione fatta di inseguimenti e cadute, vittorie in volata e salite estenuanti fissate nella memoria collettiva di più generazioni. Un intero paese unito intorno ai suoi eroi, inseguiti con lo sguardo dai bordi delle strade, seguiti attraverso le radioline o i televisori che illuminavano le cucine delle case. Istantanee di un’epoca trascorsa, ma quanto mai attuale, in cui, spesso, Roma appare come meravigliosa scenografia.

La mostra è promossa da Roma Capitale, con il contributo dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata da AGR srl in collaborazione con Archivio Storico Riccardi, Enel e Maglia Rosa. Il coordinamento del progetto è di Stefano Di Traglia con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.