Il Premio Capo d'Orlando festeggia i 25 anni con il Nobel Paabo e Giuseppe Remuzzi

Svante Paabo 19° Nobel insignito del Premio Capo d'Orlando

(PRIMAPRESS) - Un compleanno importante con un parterre di premiati di tutto rispetto, come sempre. Martedì 23 maggio, a Vico Equense, si terrà la 25esima edizione del “Premio Scientifico Internazionale Capo d’Orlando” organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo per insignire personalità del mondo della scienza, della ricerca, della cultura, della divulgazione, del giornalismo e dell’imprenditoria. La cerimonia è in programma alle ore 18 nello storico Castello Giusso. A ritirare il premio scientifico arriverà Svante Pääbo, Premio Nobel in carica per la Medicina e 19esimo nella storia della manifestazione. Il Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, il Prof. Giuseppe Remuzzi, ritirerà il premio per la sezione “Divulgazione”. In particolare, la preziosa targa d’argento raffigurante i pesci fossili del Cretaceo rinvenuti a Capo d’Orlando, località che segna il confine tra i comuni di Vico Equense e Castellammare di Stabia, sarà attribuita al direttore “per la prestigiosa attività di ricerca a livello internazionale, abbinata alla qualificata opera di divulgazione scientifica, mediante variegati prodotti editoriali e diffuse testate giornalistiche”. Di grande prestigio anche gli altri premiati del 25ennale della manifestazione, patrocinata dalla Regione Campania, dall’Università Federico II, dal Cnr, dall’Unione Giornalisti Scientifici e dalla Città di Vico Equense. Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, il Prof. Gabriel Zuchtriegel, riceverà il premio per la sezione “Management culturale”. La targa per la “Comunicazione multimediale” andrà invece al Prof. Giorgio Manzi, paleoantropologo dell’Università La Sapienza di Roma. Il premio “Scienza e industria” sarà conferito al Dott. Carlo Pontecorvo, presidente di “Ferrarelle Società Benefit”, mentre per la sezione “Scienza e alimenti” riconoscimento per il Dott. Maurizio Bifulco, Ordinario di Patologia generale all’Università Federico II. L’evento culturale sarà presieduto dal Prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, e da Umberto Celentano, direttore del Museo Mineralogico Campano e fondatore del Premio. A fare da cornice alla manifestazione, la mostra “I Nobel a Vico Equense”, con le immagini dei 18 Premi Nobel già insigniti con la targa d’argento, che farà da anteprima al 25ennale del Premio e che sarà inaugurata domenica 21 maggio alle ore 12 nella sede del Municipio Storico di Vico Equense. - (PRIMAPRESS)