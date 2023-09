Patrimonio Unesco: l’Italia entra con il 59º sito. È il Carsismo nelle Evaporiti dell’Appenino Settentrionale

(PRIMAPRESS) - RIAD (ARABIA SAUDITA) - Questa volta non era così scontato che l'Italia in lizza con un sito ce la facesse ad entrare nella lista del Patrimonio dell'Umanità Unesco. Oggi a Riad, in Arabia Saudita, ha fatto il suo ingresso il 59mo sito. La new entry si trova in Emilia Romagna, sette aree disseminate in quattro province. Fatto relativamente insolito – ma fortemente voluto quest’anno dalla delegazione italiana in seno all’agenzia delle Nazioni Unite che ha la delega alla cultura – il Carsismo nelle evaporiti e grotte dell’Appennino Settentrionale fa e farà parte del patrimonio naturale, e non di quello culturale, in cui gravita la stragrande maggioranza della bellezza universale Italy Destination. "La nostra bella Italia porta a casa un altro straordinario successo. Ancora una conquista targata Unesco: con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio dell’Umanità del ‘Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale’ salgono a 59 i siti italiani che hanno ottenuto questo riconoscimento. Davvero una grande soddisfazione”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni alla conferma della nomination. - (PRIMAPRESS)