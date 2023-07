Pantheon: la prima giornata di biglietto non spaventa i turisti. Sangiuliano: “In linea con i tempi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prima giornata a pagamento per l'ingresso al Pantheon dà ragione al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che ha voluto introdurre il ticket per visitare uno dei monumenti più simbolici della Roma Antica insieme al Colosseo. La lunga fila di visitatori non solo non ha fatto una piega difronte all'esiguo biglietto ma molti intervistati in attesa di entrare, hanno condiviso la scelta di pagare per una legittima conservazione di qualcosa di straordinario.

"I miei tempi non sono i tempi del passato, prima le cose si dicevano per 20 anni e poi non venivano realizzate. Questo del Pantheon è un impegno che avevo assunto poco dopo il mio arrivo al ministero. In otto mesi siamo riusciti a realizzare prima l'impianto amministrativo e poi l'impianto anche tecnico per arrivare a questo punto". A dirlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al suo arrivo al Pantheon di Roma. Anche il ministro, come molti turisti, ha scelto di utilizzare il suo smartphone per l'acquisto del biglietto. - (PRIMAPRESS)