Fondazione d’Arte CRT di Torino: insediato il nuovo CdA sotto la presidenza della mecenate Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

(PRIMAPRESS) - TORINO - Si è insediato sotto la presidenza della mecenate Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il nuovo Consiglio d'amministrazione della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino che vede la presenza di Giuseppe Iannaccone, Roberto Spada e Luigi Cerutti. Il CdA de la Fondazione durerà in carica per il quadriennio 2023-2026 e continuerà ad essere l'organo consultivo del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, il Comitato Scientifico della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, come spiega la stessa presidente della Fondazione, avrà in futuro un ruolo ancora più incisivo e operativo in merito alla politica delle acquisizioni di opere con le consulenze artistiche di Rudi Fuchs, Hans Ulrich Obrist, Susanne Pfeffer, Suhanya Raffel, Manuel Segade Lodeiro e Vicente Todolì. - (PRIMAPRESS)