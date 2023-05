Filatelia: i brand di 6 aziende sui francobolli della serie “Marchi Storici d’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sei aziende storiche, espressione dell’eccellenza del Made in Italy diventeranno esempi di imprenditorialità nel mondo circolando con i loro marchi sui francobolli delle Poste Italiane. Cinque aziende appartengono al settore agroalimentare: Ambrosoli, Cirio, De Cecco, Santa Rosa e Vismara e una appartiene alla cura per il corpo, Felce Azzurra. Tutte hanno in comune una lunga storia partita da intuito e genialità. I francobolli, presentati dal ministro Adolfo Urso, il sottosegretario Fausta Bergamotto, il presidente ad interim dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Cento, il responsabile filatelico di Poste Italiane Giovanni Machetti, appartengono alla serie “Marchi Storici d’Italia”. “Con questa serie filatelica abbiamo voluto omaggiare alcune delle imprese più significative del Made in Italy" – ha commentato il ministro Urso. “La forza del sistema italiano – ha continuato – staproprio nei suoi marchi storici che rappresentano prodotti enogastronomici, artigianali e industriali a livello globale. Il riconoscimento IGP ha aumentato la consapevolezza del consumatore internazionale e oggi il marchio Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità. Oggi – ha concluso – stiamo lavorando per valorizzare anche i manufatti artigianali e industriali che rendono unico il nostro tessuto imprenditoriale. Questo Ministero è la loro casa.” Il sottosegretario Bergamotto durante il suo intervento ha sottolineato l’importanza di dare un grande segnale di riconoscimento a questi marchi così rappresentativi della nostra storia: “Tanto orgoglio – ha dichiarato il Sottosegretario – nel celebrare questi cinque marchi storici che rappresentano un segno tangibile di riconoscimento da parte del Ministero e da parte dei cittadini. Questi marchi sono preziose realtà dei nostri territori che, con i loro prodotti, hanno saputo veicolare un’immagine positiva dell’Italia, un connubio di eccellenza, cultura e valori familiari.” - (PRIMAPRESS)