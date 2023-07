Cultura: un Frecciarossa per gli Scavi di Pompei ma solo nella terza domenica del mese

(PRIMAPRESS) - POMPEI - Prima della partenza per Tunisi per la questione migranti, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha voluto mancare, insieme al Ministro Gennaro Sangiuliano (e senza Santanchè) al viaggio inaugurale del Frecciarossa Roma-Pompei, il nuovo collegamento ferroviario diretto nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato Italiane. Arrivati a Pompei, la visita dell'area archeologica. Il collegamento senza cambi tra Roma e il sito archeologico sarà effettuato con il Frecciarossa 1000 ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei in un’ora e 47 minuti e di tornare, la sera, in due ore e un quarto. Durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell’antica Pompei attraverso un video che sarà trasmesso sui monitor di bordo. L'iniziativa è stata apprezzata anche se i tour operator hanno obiettato che il servizio non può essere proposto per l'incoming estero per la l'occasionalità del servizio stesso. - (PRIMAPRESS)