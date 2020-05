Una open call fotografica della Direzione Creatività Contemporanea del Mibact per scatti di Italia sospesa

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quando questa pandemia sarà completamente finita, avrà mostrato un aspetto delle nostre città assolutamente inedito e forse irripetibile. Le città avvolte nel loro silenzio perché private dalla presenza degli uomini. Fissare questa dimensione surreale è l’oggetto di una open call destinata a giovani fotografi. Un racconto fotografico sul vuoto e sulla sospensione nelle città, nei paesaggi naturali e antropici, per valorizzare il territorio italiano e rimettere a fuoco le realtà attraverso lo sguardo di giovani foto reporter. La call è promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.E’ aperta a tutti i giovani professionisti della fotografia – maggiorenni e under 40 alla data di scadenza del bando – che potranno partecipare inviando cinque scatti inediti eseguiti durante i giorni dell’isolamento, aventi per tema la visione del territorio italiano così come modificato dal lockdown.Il progetto solleva l’attenzione sulla ‘rimessa a fuoco’ della realtà, in seguito agli effetti che il confinamento ha avuto sulle coordinate spazio-temporali del vivere quotidiano e su come questo abbia indirettamente trasformato la percezione della realtà stessa. Oggetto del lavoro potranno essere spazi urbani, piazze, monumenti, palazzi, musei e altri luoghi della cultura, così come paesaggi.I lavori saranno giudicati da una commissione di cinque membri, che valuterà la creatività e la qualità delle opere, selezionando i vincitori i cui scatti saranno promossi attraverso una pubblicazione digitale sul sito e sui canali social della Direzione Generale Creatività Contemporanea. Una visibilità istituzionale quanto mai utile in un momento di difficoltà e di isolamento sociale straordinari, in quanto sono minori le occasioni di promozione del proprio lavoro. A essere premiate saranno i venti autori che racconteranno al meglio il silenzio del Paese, dando così un contributo utile alla valorizzazione del patrimonio italiano in questo particolare momento.Il bando e gli allegati possono essere scaricati dal sito ufficiale della Direzione Generale Creatività Contemporanea - www.aap.beniculturali.it - mentre per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mailLa domanda, completa dei documenti richiesti dal bando, dovrà essere inviata all’indirizzo PECentro e non oltre le ore 12.00 del 18 maggio 2020.L’iniziativa si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto fotografico promosso dal MiBACT, che ha chiesto infatti ad alcuni dei propri fotografi di produrre materiale iconografico sul tema. Inoltre, la Direzione Generale ha invitato alcuni tra i più importanti autori della fotografia, a donare alcuni dei loro scatti rappresentativi della fase, speriamo irripetibile, del lockdown. Gli autori stanno con generosità aderendo all'iniziativa con l’intento di sostenere e promuovere il patrimonio nazionale. Le opere raccolte saranno finalizzate alla creazione di un nucleo di immagini d’autore che successivamente saranno oggetto di una mostra e entreranno nelle collezioni pubbliche. - (PRIMAPRESS)