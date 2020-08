Torna l'appuntamento di "Cortina tra le righe 2020" dedicato alla formazione giornalistica

(PRIMAPRESS) - CORTINA D’AMPEZZO (BL) - L’edizione autunnale di Cortina tra le Righe 2020 si terrà dal 9 al 13 settembre prossimo nella nota località turistica dolomitica nel bellunese. E’ l’appuntamento dedicato alla formazione giornalistica del Teatro Alexander Girardi Hall, con i corsi, quest’anno a cura di FAST Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, UGIS Unione Giornalisti Italiani Scientifici, Fondazione Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna, DOC-COM, con il patrocinio degli Ordini regionali dei Giornalisti del Piemonte e del Trentino Alto Adige, saranno sette, oltre ad altri eventi collaterali. Attualità, nuove tecnologie, scienza e salute, sport e ambiente saranno i macrotemi affrontati giorno dopo giorno. Il programma come da tradizione sarà intenso, tra corsi deontologici e corsi focalizzati sull’esplorazione delle nuove sfide digitali e appuntamenti a tu per tu con grandi firme del web, della tv, della radio e del giornalismo sportivo, ed importanti eventi collaterali. Nello specifico i focus affrontano il “cambiamento” che oggi vive la società e il conseguente impatto mediatico: dall’ambiente e tutela forestale fino alle potenzialità degli strumenti digitali per verifica delle fonti e ricerca dati; dai paesaggi architettonici che ridisegnano lo spazio pubblico e privato urbano dell’abitare contemporaneo fino ad un nuovo sguardo sull’imprenditoria femminile nel turismo. Una giornata sarà dedicata all’informazione sulla ricerca scientifica, dalla deontologia alle fake news, fino alla sicurezza nella mobilità e ospedali: l’emergenza sanitaria emersa con la recente pandemia ha posto, come mai prima, scienza e salute in primo piano. Gli eventi sportivi invernali di portata mondiale fanno poi riflettere sullo sport che verrà in Italia tra il 2021 e il 2026 in un’ottica di rinnovamento e ripartenza. Eventi sull’esplorazione spaziale, sulla musica e altro ancora. Un filo conduttore importante che attraversa la rassegna nei vari approfondimenti. - (PRIMAPRESS)