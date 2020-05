Prorogato il bando per la borsa di studio di Cultura fotografica del Mibact

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza per iscriversi alla terza edizione del bando per l'assegnazione di due "Borse di studio per la ricerca sulla cultura fotografica contemporanea" promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con SISF - Società Italiana per lo Studio della Fotografia.

Le Borse di Studio mirano a favorire e a incentivare la formazione specialistica di studiosi, critici, esperti di gestione e curatori del patrimonio nel settore della cultura fotografica contemporanea italiana.

Maggiori informazioni sul sito www.aap.beniculturali.it