Instituto Cervantes di Roma, al via i nuovi corsi online

(PRIMAPRESS) - L’, il principale ente per la diffusione della lingua e della cultura spagnola in Italia, riprende le sue attività dopo la chiusura forzata per l’emergenza Covid-19. Oltre all’esposizione “” – allestita alla Sala Dalí di piazza Navona e visitabile gratuitamente fino al 27 giugno – l’istituto organizza una serie di nuovi corsi di lingua spagnola disponibili su tutto il territorio nazionale. Per continuare ad offrire i suoi servizi didattici nel nuovo contesto creato dalla pandemia, nel pieno rispetto delle misure per il suo contenimento, l’Instituto Cervantes ha predisposto una ampia offerta di, che possono essere seguiti comodamente da casa in ogni angolo d’Italia. Sul sito della sede romana http://roma.cervantes.es è disponibile informazione esaustiva sulle varie tipologie di corsi, concepiti per adattarsi ad ogni esigenza e per assecondare le preferenze personali degli studenti. Dai corsi in collegamento virtuale tramite, anche intensivi, che consentono di adoperare la stessa metodologia dei corsi presenziali tradizionali con il docente collegato durante tutta la lezione ai corsi della piattaforma, di gruppo o individuali, con o senza tutor, molto più flessibili, concepiti per coloro che vogliono iniziare o proseguire lo studio dello spagnolo in maniera più autonoma e senza limitazioni di orario, passando anche per i corsi online individuali.L’offerta, che comprende corsi di tutti i livelli del(A1, A2, B1, B2, C1 e C2), include anche corsi di preparazione alle sessioni di esami DELE, corsi per ragazzi in partenza da metà giugno e corsi di catalano. I corsi sono impartiti da docenti madrelingua altamente qualificati e metodologicamente aggiornati, con una pluridecennale esperienza nell’insegnamento della lingua spagnola a stranieri in generale e una vastissima conoscenza esperimentale in particolare degli scogli che la nostra lingua può presentare ai madrelingua italiani. Lo staff didattico è anche abilitato alla formazione di docenti di spagnolo, che possono cogliere questa occasione per potenziare, tramite l’offerta di nuovi corsi di aggiornamento online, le loro competenze usufruendo anche del credito dellaL’Instituto Cervantes, ente formatore e certificatore riconosciuto dal, è l’ente creato dal Governo Spagnolo per la diffusione delle lingue ufficiali in Spagna e della cultura in spagnolo. Ha 87 centri in tutto il mondo ed è la più vasta rete internazionale dedicata all’insegnamento dello spagnolo. A tal fine organizza corsi di lingua e cultura, gestisce i diplomi di spagnolo, offre servizi bibliografici specializzati tramite le sue biblioteche e presenta una variegata programmazione di attività per la diffusione dell’acervo culturale ispanico sia storico che contemporaneo. - (PRIMAPRESS)