Il bando del Mibact, Exhibit Program, premia 8 progetti delle associazioni culturali per la curatela di arte contemporanea

Margherita Guccione, DG Creatività Contemporanea Mibact

(PRIMAPRESS) - ROMA - Exhibit Program, il bando creato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT per incentivare la qualità critica ma soprattuto la gestione di format per la cura di mostre d’arte contemporanea in musei pubblici e spazi non profit italiani, ha premiato 8 progetti di associazioni da Roma a Bergamo, da Torino a Faenza e da Milano a Catania. Con Exhibit Program - come si legge in una nota della Direzione Generale - ha voluto porsi quattro importanti obiettivi: sostenere lo sviluppo dei talenti italiani - artisti, curatori, critici - e dell’attività nel contemporaneo dei musei pubblici italiani e degli enti privati non profit che promuovono l’arte contemporanea sul territorio italiano; promuovere la visibilità degli artisti italiani, anche emergenti; ampliare l’offerta culturale di qualitànell’ambito dell’arte contemporanea italiana; incentivare buone pratiche nella progettazione di esposizioni di arte contemporanea italiana.

La Commissione di valutazione, nel vagliare le 48 proposte pervenute, ha dato particolare rilievo all’alta qualità progettuale e curatoriale, alla scelta degli artisti, dell’allestimento e della sede espositiva esterna, al catalogo presentato, all’attività di promozione e comunicazione predisposta e agli eventi e/o attività di formazione legate al progetto.

La Direzione Generale supporterà la realizzazione dei progetti presentati rispettivamente da: BACO – Base Arte Contemporanea Odierna (Bergamo), Fotografia altra, Palazzo Collicola - Comune di Spoleto (Spoleto), Paolo Canevari, Materia Oscura, Associazione Le Cicale dell’Arconte (Milano), Video Sound Festival | Impenetrable, Associazione Mus.e (Firenze), Francesca Banchelli – I cani silenziosi se ne vanno via, Numero Cromatico(Roma), Arcoscenico, Associazione culturale Unfold (Catania), Mondo, Stalker Teatro Società Cooperativa(Torino), Alter/Metropolitan Art 5, Associazione Museo, Carlo Zauli (Faenza), Whalebone Arch. Con il finanziamento degli otto progetti, la DGCC destinerà un contributo economico - pari al 40% del budget totale - finalizzato a sostenere le spese connesse all’attività scientifica e promozionale della mostra, quali i fee per artisti e curatori, il catalogo, i public program, le attività di formazione ed educative legate all’evento, i workshop, la comunicazione e l’ufficio stampa. I progetti vedranno coinvolti gli artisti Luca Baioni, Fabrizio Bellomo, Claudio Beorchia, Federico Clavarino, Ezio d'Agostino, Discipula, Teresa Giannico, Silvia Mariotti, Luca Massaro, Filippo Minelli, Francesco Pozzato, Alessandro Sambini, Emilio Vavarella, Paolo Canevari, Giulio Frigo, Francesca Banchelli, Alessandro Giannì, Leonardo Petrucci, Federika Fumarola, Jacopo Tomassini, Silvio Sacca, Marta Mancini, Michele Formica, Gianni Politi, Davide D'Elia, Novella Oliana, Renato Leotta, Gabriele Boccacini, Collettivo artistico Stalker Teatro, Claudia Losi e i curatori Mauro Zanchi, Sara Benaglia, Carlo Sala, Giangavino Pazzola, Lorenzo Fiorucci, Marco Tonelli, Laura Lamonea, Sergio Risaliti, Eva Francioli, Numero Cromatico, Pietro Scammacca, Nicoletta Daldanise, Irene Pittatore, Matteo Zauli, Guido Molinari. - (PRIMAPRESS)