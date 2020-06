Formazione: un master Upa per la costruzione di contenuti per i brand in collaborazione con gli atenei milanesi

(PRIMAPRESS) - MILANO - La sfida per il futuro della rete si gioca sui contenuti. E anche i grandi brand dovranno sostenere il confronto. Non basterà più una semplice recensione o la segnalazione postata da un influencer. Il mantra dei prossimi anni sarà ingaggiare il pubblico ed intrattenerlo con stimoli ed argomenti profilati sui suoi interessi. Un’attività che si chiama branded content & entertainment una natura ibrida di comunicazione in costante evoluzione. L’Upa, (Utenti Pubblicità Associati) in collaborazione Obe (Osservatorio Branded Entertainment), promuove un master dedicato a questo segmento della comunicazione legato al marketing e alla costruzione della marca. La disciplina si basa sull’ideazione, produzione e distribuzione da parte di un brand di contenuti editoriali rilevanti di varia natura (intrattenimento, informazione, educational), in grado di attrarre una specifica audience, al fine di comunicare i valori di marca. Una natura duplice, che richiede professionalità in grado di padroneggiare linguaggi e approcci tra loro differenti. Il Master è un percorso formativo executive rivolto sia a manager d’azienda con esperienza in ambito comunicazione e marketing, sia a figure che operano nel mondo dei media e dell’entertainment, sia infine a neolaureati che desiderino una specializzazione di alto livello in questo campo. Le lezioni vedono un alternarsi di docenti universitari provenienti da tutti i principali atenei milanesi (Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università IULM) e top manager dalle principali realtà che operano in questo mercato. Il corso, che potrà essere seguito anche in videoconferenza, si terrà dal 18 settembre 2020 al 21 maggio 2021. Saranno 18 giornate d’aula non consecutive. - (PRIMAPRESS)