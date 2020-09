Dimore storiche: il 4 ottobre si celebra la Giornata Nazionale con l’apertura al pubblico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 4 ottobre si celebra la X Edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Sarà una giornata di inizio autunno a vedere eccezionalmente aperte e visitabili alcune fra le dimore storiche più rappresentative di un autentico tesoro italiano. I visitatori, nel pieno rispetto delle attuali norme di prevenzione sanitaria, potranno conoscere da vicino storia e tradizioni di case d'epoca, castelli e residenze che vengono custodite con cura per essere conservate e costituire così un patrimonio culturale di tutti. In Piemonte le residenze aperte saranno 26, dislocate su tutto il territorio regionale. L'ingresso è gratuito, ma l'accesso sarà contingentato. Per info: www.associazionedimorestoricheitaliane.it - (PRIMAPRESS)