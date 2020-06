Da Terroni alla Pandemia: il nuovo libro di Pino Aprile "Il Male del Nord" descrive il volto di un Paese che non c'è

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da tempo lo scrittore, storico e giornalista Pino Aprile con i suoi romanzi su un Sud derubato, bistrattato e colpevolizzato, ci ha abituati a leggere la storia passata e recente con una lente diversa. Con questo nuovo saggio “Il Male del Nord”, Aprile scatta un’istantanea della pandemia che ha rivelato, con brutale evidenza, l’Italia com’è: un non Paese. Le gigantesche falle di carenze strutturali sono emerse tutte con l’emergenza e la crisi economica. E’ il frutto di sovrapposizioni di mali del passato e recenti che ci hanno messo di fronte anche a un’antica, virulenta verità: ciò che si fa agli altri, si fa a se stessi. “Ora, mentre vanno in scena grandi generosità, drammatiche inefficienze e incalliti egoismi, siamo al punto di non ritorno” scrive Aprile. Se l’Italia non sarà in grado di ripartire da Sud, se si tenteranno di imporre nuovamente i fallimentari modelli del passato, allora si spezzerà definitivamente. Se non sarà finalmente equa e unita, allora non sarà proprio più niente.

