A San Martino di Castrozza il teatro possibile delle “Storie Naturali”

(PRIMAPRESS) - SAN MARTINO DI CASTROZZA - Dal 18 al 23 agosto, a San Martino di Casteozza è in programma “Storie Naturali”, il nuovo progetto artistico letterario con lo sfondo delle Pale di San Martino e delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.Si tratta di una rappresentazione teatrale, ambientata in un luogo naturale, che vede come protagonista Stefano Scandaletti, accompagnato dalla fisarmonica di Sergio Marchesini, con il supporto di Monica Codena (autrice e coreografa) e Federico Massa (produttore e video maker). Il quartetto ha deciso di dare vita a una nuova forma di spettacolo, riservata a un numero minimo di persone, in una location spogliata da ogni orpello ma capace di custodire una storia. Quella de “Il Cuore Freddo”, opera scritta da Wilhelm Hauff, autore tedesco dell’800, morto giovanissimo ma con un lascito letterario importante. Storie Naturali è l’espressione del teatro possibile in questo tempo e segna la ripresa degli spettacoli nell'era post COVID-19, con l’obiettivo di far diventare, con cultura e teatro, i limiti dell’aggregazione e del distanziamento sociale un valore e un’opportunità. Uno spazio esistente in mezzo ai verdi pascoli di San Martino di Castrozza e una vecchia baita si trasformano così nell'ideale luogo della rappresentazione. La sede dello spettacolo si raggiunge a piedi, con 15 minuti di facile camminata dalla località Prati Col in compagnia di una guida. Il rumore del silenzio e la percezione della tranquillità della natura accompagnano lo spettatore all'entrata dello spazio scenico interno alla baita. Qui, tra le tra tra le fessure delle assi di legno attraverso cui filtra la luce, il caratteristico scampanellio delle mucche al pascolo e la bellezza delle rocce dolomitiche sullo sfondo, inizia la rappresentazione. Storie Naturali è alla sua prima edizione in assoluto ed è promosso dall'associazione Le Stelle Alpine di San Martino di Castrozza in collaborazione con Dolomiti Film Festival. - (PRIMAPRESS)