Un formaggio stagionato di 3mila anni, la nuova scoperta di archeologi in Egitto

CAIRO - Se confermata la scoperta avvenuta in questi giorni potrebbe essere uno degli più interessanti dell'archeo-food. Durante gli scavi della tomba del sindaco di Tebe, sotto i regni di Seti I e Ramses II (1290-1213 a.C.) in Egitto, è stata rinvenuta in un'anfora una "massa solidificata biancastra. Probabilmente il più antico residuo solido di formaggio mai scoperto finora". Lo rivela uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania e della Cairo University, pubblicato su "Analytical Chemistry". Le indagini chimiche hanno rivelato che gli ingredienti sono costituiti da latte di pecora, capra e mucca, cagliato in Egitto ai tempi dei faraoni.