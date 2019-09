Scuola: suona la campanella anche per l'Aquila con il presidente della Repubblica e il ministro all'Istruzione

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è arrivato all’Aquila insieme al ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti per la cerimonia d’apertura dell’anno scolastico nel capoluogo colpito dal terremoto del 2009. Un’apertura simbolica che vuole ricordare in tutto il paese l’art.34 della Costituzione Italiana sul diritto per tutti i bambini di andare a scuola.

Il capo dello Stato renderà omaggio in forma privata agli alunni e agli studenti vittime del terremoto, visitando il monumento a loro dedicato all'ingresso del polo scolastico di Collesapone. Per tutta la giornata stazionerà il camper di "Una vita da social", la campagna educativa itinerante sui temi del social network e del cyberbullismo realizzata dalla Polizia Postale in collaborazione con il ministero dell'Istruzion e la Polizia di Stato .