Presentati dal MiBact i bandi per le direzioni dei musei da Palazzo Venezia a Roma al Palazzo Reale di Napoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato dal ministro per i Beni e le attività culturali (MiBact), Dario Franceschini, il bando europeo per selezionare i 13 direttori che andranno a dirigere gli istituti culturali statali dotati di autonomia messi a bando con la procedura di selezione internazionale pubblica on line da oggi. Si tratta di realtà già consolidate insieme a quelle istituite con la recente riorganizzazione promossa da Dario Franceschini, alla cui direzione è possibile candidarsi attraverso il form on line sulla pagina del sito MiBACT.

"Grazie a questo nuovo bando tredici importanti realtà del patrimonio culturale italiano – dichiara il Ministro Franceschini – avranno un direttore selezionato tra i massimi esperti nazionali e internazionali. Come nelle precedenti edizioni, i nuovi direttori saranno valutati da una commissione composta da esperti di chiara fama e elevato livello scientifico. Ancora un passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione del sistema museale nazionale. I dati registrati negli ultimi anni parlano chiaro: l'incrocio tra autonomia e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per i musei e per lo sviluppo dei territori". Ecco i tredici musei per cui bisognerà candidarsi: Galleria Borghese di Roma; Museo Nazionale Romano; Vittoriano e Palazzo Venezia; Biblioteca; Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli; Galleria Nazionale delle Marche di Urbino; Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; Museo Nazionale di Matera; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Napoli; Parco Archeologico di Ostia antica; Parco Archeologico di Sibari; Pinacoteca Nazionale di Bologna.