Osservatorio parlamentare per Roma: tavola rotonda in vista della celebrazione di Roma Capitale 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 2021 si celebreranno i 150 anni di Roma Capitale con uno sguardo al passato ed uno al futuro. Il prossimo 2 dicembre (ore 9,30) nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari di via Campo Marzio, si terrà la manifestazione dell’Osservatorio parlamentare per Roma, sul tema della “Capitale”. L’organismo, che riunisce 30 parlamentari di tutti i partiti, sono impegnati a contribuire al rilancio della città anche in vista dell’importante celebrazione dei 150 di Roma Capitale d’Italia al compimento del Risorgimento italiano.

Parallelamente c’è anche il “Comitato Roma 150” , formato da membri della società civile e da professioni del mondo della cultura, dell’arte, dell’istruzione, del giornalismo e dell’urbanistica che nel loro manifesto programmatico hanno sviluppato un ponderoso lavoro di interventi per la riapertura di musei, restauri di monumenti e nuovi criteri di viabilità urbana per un modello di città a misura di capitale. - (PRIMAPRESS)