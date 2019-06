Le Dolomiti celebrano i 10 anni di riconoscimento Unesco con due eventi a Bolzano e Cortina

(PRIMAPRESS) - Bolzano - Le Dolomiti celebrano il decimo anniversario dell’inserimento nel Patrimonio Mondiale Unesco con il “Dolomites Unesco Fest” l’evento promosso dall’Associazione Turistica San Vigilio di Marebbe con la Fondazione Dolomiti Unesco l’Ufficio Provinciale Parchi Naturali che verrà presentato in una conferenza stampa di Venerdì 21 giugno al Centro Commerciale Twenty di Bolzano.

L’iniziativa sarà illustrata dal direttore della Fondazione Dolomiti Unesco, Marcella Morandini, dal divulgatore scientifico, Rodolfo Calanca, da Ludwig Nossing dell’Associazione Italiana Geologia e Turismo e da Maria Maddalena Hochgruber Kuenzer, assessora provinciale per l’Urbanistica e tutela del paesaggio.

Fino all11 luglio il centro commerciale di Bolzano, ospiterà anche la mostra: “Guardare e vedere. I Parchi naturali dell’auto Adige”. Il 26 giugno, invece, l’evento celebrativo verrà presentato in forma istituzionale a Cortina. - (PRIMAPRESS)