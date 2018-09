Il più grande festival del disegno al mondo parte da Milano per attraversare tutta l'Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Al via la terza edizione di The Big Draw: per un mese intero si disegna in tutta Italia con oltre 330 appuntamenti. La partenza del festival del disegno più grande del mondo, promosso da Fabriano, è da Milano sabato 15 settembre, per proseguire poi da Nord a Sud passando per il Centro. Dalla Val d’Aosta al Veneto, dalla Liguria alla Toscana, dalla Campania alla Sicilia, tante le città e i centri piccoli e grandi che hanno aderito alla manifestazione. The Big Draw festeggia il disegno come linguaggio universale, come strumento di conoscenza, come momento di svago. "The Big Draw è nato con l’obiettivo di avvicinare e riavvicinare le persone al mondo del disegno. Disegno per riscoprire i dettagli del mondo intorno a noi, le proporzioni, il paesaggio, per progettare un orto, una panca, una giacca. Per rilassarsi dopo una giornata davanti al computer. Non necessariamente per diventare artisti. L’idea del festival è quella di far divertire ed emozionarsi riscoprendo il piacere semplice di riconnettere l’occhio con la mano, la matita e un foglio di carta, sperimentando tecniche e stili diversi. Siamo molto orgogliosi di aver portato The Big Draw in Italia ed è un onore far partire questa terza edizione dal Castello Sforzesco di Milano, dando il via a un tour che prosegue per un mese intero in tutta Italia con oltre 300 appuntamenti in 200 città". Chiara Medioli vice presidente Gruppo Fedrigoni

Straordinario il luogo di partenza: il Castello Sforzesco di Milano dove, sabato 15 e domenica 16 settembre tra cortili, portici e spazi interni saranno impegnati pennelli, inchiostri, penne, forbici e soprattutto carta, per due giorni di laboratori a ciclo continuo, incontri, talk, performance, disegno in tutte le sue forme.