Editoria: "Più Libri, più Liberi", dal centenario di Coppi alle Graphic Novel che esplorano nuovi mondi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si aprirà il 4 dicembre prossimo la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Piu Libri, più Liberi” negli spazi della Nuvola progettata da Fuksass nel quartiere razionalista dell’Eur.

Tra gli eventi che caratterizzano la rassegna romana, segnaliamo la presentazione del libro Alfabeto Fausto Coppi di Giovanni Battistuzzi e Gino Cervi (Ediciclo Editore) che, nel centenario della morte del grande campione, riunisce, come in sillabario, delle micro-storie in ordine alfabetico che aiutano a rileggere la sua vita a destini incrociati. Il libro, oltre ai contenuti, offre le illustrazioni firmate da Riccardo Guasco. Da tenere d’occhio l’incontro in calendario per il 5 dicembre, di Zerocalcare con Max Pezzali e per restare in tema ecco il programma della graphic novel che oltre Zerocalcare vedrà impegnati il disegnatore, illustratore e regista Gipi, che sarà in fiera per presentare il suo libro Momenti straordinari con applausi finti (Coconino Press), e gli autori Daniel Cuello, Toni Bruno, Rita Petruccioli, Giulio Macaione, Holdenaccio, Teresa Radice e Stefano Turconi in occasione del decimo compleanno di BAO Publishing.

Saranno in fiera anche la giovane Zuzu (Arena Robinson), astro nascente del fumetto italiano e autrice della sigla del programma L’assedio di Daria Bignardi, Ella Sanders (Marcos y Marcos), autrice dei successi Lost in translation e Tagliare le nuvole col naso, racconterà il suo ultimo lavoro e Stefano Disegni presenterà il suo L’ammazzafilm è tornato. - (PRIMAPRESS)