La Notte Europea della Geografia per scoprire i confini della storia

Il prossimo 6 aprile, la geografia va in strada con la Notte Europea della Geografia. Una mobilitazione continentale per conoscere meglio questa materia e quali ricerche si stanno compiendo in questo campo. La geografia segna e ridisegna continuamente i confini della storia e ci fa comprendere quello che accade nel mondo. Saranno 37 le iniziative che si svolgeranno in 22 città italiane con passeggiate urbane ma anche lezioni in aula sull'uso di strumentazioni come droni, satellitari, atlanti e carte nautiche. L'iniziativa è promossa dall'Eugeo, l'associazione che riunisce tutte le società geografiche europee.

Il programma è su www.ageiweb.it/nottedellageografia/