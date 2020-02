Il Touring Club e la Fondazione Campus organizzano un master per lo Sviluppo Turistico Territoriale

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il Touring Club Italiano e Fondazione Campus di Lucca presentano la prima edizione del nuovo Executive Master “Management dello Sviluppo Turistico Territoriale”, che si terrà nella sede milanese del Touring dal 17 aprile al 21 novembre.

E’ un Master pensato per manager pubblici e privati, professionisti e consulenti del mondo del turismo, neolaureati che desiderano consolidare e aggiornare le proprie competenze di alcuni ambiti specifici quali la valorizzazione e promozione del territorio e delle imprese. Grazie agli specialisti del TCI, ai docenti della Fondazione Campus di Lucca e alle testimonianze di affermati esperti esterni, si approfondiranno i temi della sostenibilità, della programmazione e pianificazione turistica nazionale e internazionale , della creazione, realizzazione e promozione del prodotto turistico e i modelli di gestione della destinazione turistica.

Un percorso che porterà alla realizzazione concreta di un project work con la definizione di un progetto di sviluppo territoriale. AI partecipanti al master, in via esclusiva, sono riservati gli «Aperitivi Touring», occasioni di networking e confronto nei quali dialogare sugli scenari del turismo del futuro con i protagonisti del mondo del turismo, della cultura, della ricerca e dell’industria creativa, tutti della governance TCI (Aldo Bonomi, Antonio Calabrò, Franco Iseppi, Marialina Marcucci, Nando Pagnoncelli, Claudia Sorlini, Salvatore Veca). Il Master avrà una durata di 6 mesi, dal 17 aprile al 21 novembre 2020, per un totale di 140 ore, suddivise in 12 weekend con il seguente orario: venerdì 14.30-18.30 e sabato 9-13/14-18. Iscrizioni entro il 3 aprile. - (PRIMAPRESS)