Il Premio Mosca del Mibact assegnato a Vasco Forconi e Alessandra Franetovich

(PRIMAPRESS) - ROMA - La seconda edizione del Premio Mosca, il bando promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del Mibact con il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto italiano della Cultura di Mosca in collaborazione con la Fondazione V-A-C 2020, ha premiato Vasco Forconi e Alessandra Franetovich. Saranno loro che avranno l’opportunità di sviluppare le proprie esperienze di curatela a contatto con l’ambiente culturale e artistico della capitale russa dove soggiorneranno 6 mesi (fine gennaio - fine luglio 2020). Potranno inoltre collaborare all’organizzazione delle attività in programmazione alla Fondazione V-A-C, affiancando lo staff dell’istituzione di arte contemporanea, attualmente al centro dell’attenzione internazionale per l’ampliamento dei suoi spazi a cura dell’architetto Renzo Piano.

Il Premio Mosca è rivolto a curatori italiani con una buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua russa come titolo preferenziale, che abbiano svolto un’attività curatoriale da almeno tre anni. - (PRIMAPRESS)