Governo, domani bilaterale Italia-Grecia su cultura, al centro l'Archeologia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 9 ottobre alle ore 18.00, al termine dell’incontro bilaterale Italia - Grecia, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini e il Ministro della Cultura della Repubblica Ellenica, Linda Mendoni, terranno un incontro con la stampa, alle Scuderie del Quirinale, sui dossier culturali discussi nell’ambito del vertice. Successivamente in anteprima visiteranno la mostra Pompei e Santorini, l’eternità in un giorno curata da Massimo Osanna, Direttore generale del Parco archeologico di Pompei e Demetrios Athanasoulis, Soprintendente delle Cicladi. - (PRIMAPRESS)