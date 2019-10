Doppia assegnazione del Premio Nobel per la letteratura alla polacca Olga Tokarczuk e l'austriaco Peter Handke

(PRIMAPRESS) - STOCCOLMA (SVEZIA) - il Premio Nobel per Letteratura è stato assegnato dopo 69 anni, a due candidati: la scrittrice polacca Olga Tokarczuk e l'austriaco Peter Handke.

Olga Tokarczuk è stata premiata - questa la motivazione - per la sua "immaginazione narrativa che con enciclopedica passione rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita" ma anche per aver costruito i suoi romanzi "con una tensione tra aspetti culturali opposti: natura versus cultura, ragione versus follia, uomini versus donne". Mentre a Peter Handke il Nobel è stato assegnato "per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana". - (PRIMAPRESS)