Videocittà: la rassegna dedicata al mondo dietro il grande schermo del Cinema. Una mostra a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama Videocittà, il nuovo format voluto dal Presidente dell’Anica, Francesco Rutelli che sarà presentato a Roma, lunedì 15 ottobre prossimo per poi aprire la rassegna dal 19 al 28 ottobre. Si tratta di una programmazione con più di 60 eventi che toccheranno diverse aree di Roma con l’intento di raccogliere, intorno al tema della produzione cinematografica, tutti i modelli di creatività artistica, artigianale e tecnologica. Ad affiancare Rutelli in questo progetto di Videocittà, c’è Clara Tosi Pamphili come coautrice dei progetti Moda e Cinema. Roma interpreta un ruolo fondamentale nell’industria cinematografica a partire dagli inizi degli anni ’50 del secolo scorso e questo progetto, come spiegano i suoi organizzatori, vuole essere un contenitore dove scoprire il mondo del cinema in tutte le sue sfaccettature soprattutto come opportunità di lavoro che si celano dietro il grande schermo. - (PRIMAPRESS)