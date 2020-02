Venezia: stop da coronavirus alle riprese di Mission Impossible 7 con Tom Cruise

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La sindrome da coronavirus mina anche il mondo del cinema. La Paramount Pictures ha bloccato le riprese del film "Mission: impossible 7" a Venezia, che vedrà ancora una volta come protagonista Tom Cruise. "Per un eccesso di cautela sulla sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe. Modifichiamo i nostri piani di tre settimane di riprese a Venezia, la prima tappa della produzione di 'Mission: Impossible 7", si legge in una nota pubblicata da "The Wrap" di un portavoce di Paramount, citando anche la decisione del Comune di vietare gli assembramenti per cercare di contenere la diffusione del virus. Anche se alcune voci davano Tom Cruise già a venezia e bloccato all’Hotel Gritti Palace, in realtà sembrerebbe che l’attore non fosse ancora arrivato in Italia. "Mission: Impossible 7", diretto da Christoper McQuarrie, dovrebbe uscire nelle sale nell'estate del 2021 salvo ritardi da coronavirus. - (PRIMAPRESS)