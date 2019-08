Ultimo atto di "femin'arte" al Maschio Angioino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sull'onda dello straordinario successo dell’anno scorso a Sant’Agnello in penisola sorrentina, si conclude al Maschio Angioino per “Estate a Napoli”, con le SesèMamà, il festival “femin’arte” l’arte al femminile. Per tutti, domani 5 agosto alle 21.30 un momento di spettacolo di grande qualità e interesse in grado di spaziare dal jazz alla etno world music fino alla musica folk e alla classica napoletana. Patrocinato dal Comune di Napoli e organizzato dalla “ProCulTur” con la direzione tecnica della “SoundFly” il festival “femin’arte” chiuderà con le “SesèMamà”, il quartetto di artiste napoletane ognuna con un proprio affermato e consolidato percorso, formato da Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone, alle prese con il concerto "Senza Paura".Le “SesèMamà”, vantano grandi esperienze con collaborazioni prestigiose di livello internazionale, unite in un progetto musicale variegato che va dal chorinho brasiliano al jazz, dalla melodia napoletana al folk italiano e ai brani originali del loro repertorio. - (PRIMAPRESS)