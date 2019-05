Sfida sul red carpet di Cannes per la Palma d'Oro tra il Traditore di Bellocchio e Dolor y Gloria di Almodovar

(PRIMAPRESS) - CANNES - A Chiara Mastroianni è andato il premio di Miglior attrice per Chambre 212 di Christophe Honoré. Il film interpretato dalla figlia di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni racconta la storia di una donna che lascia il marito e si trasferisce in una stanza dell’hotel di fronte a casa. Il marito nel film è Benjamin Biolay, ex compagno di Chiara e padre di suo figlio.

Questa sera, invece, va in scena la sfida per la Palma d’Oro al Miglior Film, Gran Prix speciale della giuria, Premio al miglior attore, Premio alla Miglior attrice. Premio al miglior regista, Premio alla miglior sceneggiatore, Premio della giuria. L’Italia fa il tifo per l’unico film tricolore in gara: Il Traditore di Marco Belloccio che racconta la storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta che si intreccia con quella del giudice Falcone. Avversario del film in concorso l’altra star della cinematografia europea che pure parte tra i favoriti ed è la pellicola di Pedro Almodovar “Dolor y Gloria” che vedono tra i protagonisti Antonio Banderas e Penelope Cruz.

A chiudere il festival sarà Vincent Cassel con Hors Normes diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, i registi di Quasi amici.