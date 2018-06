"Profumi di donne" contro la violenza, Daniela De Vita in scena al teatro Angioino

Daniela De Vita

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L'attrice napoletana Daniela De Vita è tra le protagoniste di 'Profumi di donne', la piecè sul dramma della violenza sulle donne, scritta e diretta da Diego Sanchez, che giovedi 31 maggio conclude il suo ciclo di repliche al Caffè Teatro Angioino di Napoli. Daniela è una delle sette giovani ragazze in scena che danno vita a storie reali, raccontando il mondo femminile e i diversi tipi di violenza che molte donne sono costrette a subire quotidianamente.

Napoletana, classe 1988, Daniela è attrice, fotomodella e ballerina di salsa. Mostra sin da bambina grande passione per la recitazione. Muove così i suoi primi passi artistici all'istituto "Giuseppe Marotta" dove interpreta la protagonista nello spettacolo "Chocolate", tratto dall'omonimo film.

Successivamente partecipa a diversi concorsi di bellezza i quali le danno la possibilità di iniziare a lavorare come fotomodella, showgirl, presentatrice e inviata televisiva per alcune trasmissioni su reti locali in Campania e lavora come attrice per diversi spettacoli teatrali come “Texas death row hotel”, con la regia di Ivan Luigi Scherillo, “Vincitori e vinti”, con la regia di Carlo Signori, “Dada...ndo... ovvero e’ pazzielle mano e’ creature”, con la regia di Pasquale Amato e Adriana Scotti, “Romeo e Giulietta”, con la regia di Dino Montanino e Giovanna Senatore.

Conseguito il diploma decide di fare della sua passione il lavoro della sua vita candidandosi all'accademia d’Arte Drammatica “Teatro Azione” di Roma, diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. Continua così il suo percorso artistico con spettacoli teatrali promossi dalla stessa accademia come “Aspettando Godot” con la regia di Cristiano Vaccaro, “I litigi dell’amore” con la regia di Caterina Mannello, “Sorrisi di Circostanza” con la regia di kira Ialongo, “Due”, con la regia di Marco Bruno.

Nel 2011 la vediamo per la prima volta sul grande schermo, viene scelta dal regista Paolo Uzzi per un ruolo nel film "Ti stimo fratello", con Giovanni Vernia, distribuito da Warner Bros e prodotto da Colorado Film. Continua la sua ascesa interpretando il ruolo di Angelina nel film "L'ultimo goal" diretto da Federico

Di Cicilia, dove recita al fianco di Massimiliano Gallo, Nello Mascia e Renato Carpentieri, con cui suggella finalmente il primo grande lavoro con un ruolo da protagonista. Selezionato al "Giffoni Film Festival" , "Ischia Film Festival" e vincitore come miglior lungometraggio al "Social World Film Festival".

Si susseguono poi il cortometraggio "Uoldisnei"di Andrea Della Monica, selezionato al "napolifilmfestival", "CineMAiubit International Student Film Festival di Bucharest", "21° Raindance Film Festival di Londra".​

Nel mediometraggio diretto da Antonino Miele e Vito Cesaro “VolevosoloVivere” interpreta il ruolo di "Michela", che narra la tragedia ferroviaria di Battipaglia del 1944. E ancora nel 2014 viene scelta per un piccolo ruolo nel film "Lo chiamavano "Jeeg Robot", con la regia di Gabriele Mainetti. E subito dopo nello stesso anno diretto da Claudio Insegno, viene scelta come protagonista femminile nel ruolo di Rosa, nel film "Effetti indesiderati", al fianco di Biagio Izzo, Massimiliano Gallo e Francesco Procopio in un esilarante commedia distribuita da "UCI Cinema".

In teatro, recentemente Daniela è stata impegnata nel "Gran Varietà" di Marco Venezia, nel ruolo di Prezzetella a capera, che le fa conquistare anche il premio "La Porta" come attrice rivelazione dell'anno, in "“Quello str… di Batman” di Diego Sanchez e in “Tranquilli amici è solo sonno arretrato”, spettacolo sulla vita di “Walter Chiari”, regia di Giampiero Notarangelo.

Per lei un ruolo da protagonista anche in tv, nella docufiction di Raidue “Ci vediamo in tribunale”. - (PRIMAPRESS)