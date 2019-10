Oggi al Festival del Cinema arriva Irishman di Martin Scorsese con la coppia De Niro-Al Pacino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un lunedì da leoni quello di oggi alla Festa del Cinema di Roma perché arriva la presentazione di The Irishman di Martin Scorsese. Il film, già apprezzato dalla stampa americana, porta con sé quella patina di successo che fanno guardare anticipatamente ad una candidatura per gli Oscar del 2020.

La regia, come detto, è di Martin Scorsese mentre la produzione è di Netlix. Il cast è di quelli da grandi film, ovviamente e ci sono Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Bobby Cannavale. La storia è quella dell’America del Doguerra. Sporca, cattiva, criminale. Misteriosa, come la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa. - (PRIMAPRESS)