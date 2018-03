Noemi, la modella che va a gonfie vele

foto di Luciano Filangieri Noemi Cognigni

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - A gonfie vele. Basterebbero queste tre parole per raccontare, in estrema sintesi, il momento magico di Noemi Cognigni, la modella partenopea scelta dall'associazione Italeurasia Promonetwork di Venezia e dal Russky Klub di Roma per annunciare dal palco del Centro russo di scienza e cultura, il nome della vincitrice del titolo di Miss Russia Italia 2018, il concorso che premia la più bella e sensuale donna di origine russa residente in Italia. Una scelta non certo casuale che premia ancora una volta la talentuosa ragazza napoletana, icona del tifosi partenopei e giallorossi per la sua presenza fissa alle seguitissime trasmissioni tv ‘Si gonfia la rete’ e ‘Gol di notte’, al fianco dei due simboli della televisione sportiva, Raffaele Auriemma e Michele Plastino.

Noemi vive il suo momento magico con grande serenità, ma consapevole della grandi potenzialità espressive del suo viso e del suo corpo. Così questa stagione sarà determinante su vari fronti, dal cinema alle passerelle, dal teatro al piccolo schermo. Da settimane, l’agenda di Noemi è fitta come non mai. Un ruolo importante nell’impegnato Myself di James Lamotta, in scena l’8 marzo al teatro Totò di Napoli, un piccolo ruolo nella seconda serie de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ e vari shooting per importanti brand di moda. Uno staff di professionisti che lavora quotidianamente per organizzarle il calendario e un occhio costante ai social, nuovo territorio da conquistare per rendere ancora più globale un ‘fenomeno’ che sembra non avere confini. - (PRIMAPRESS)