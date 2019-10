Nelle sale cinematografiche arriva "The Kill Team", il film di Dan Krauss sugli scenari di guerra di Kabul

(PRIMAPRESS) - ROMA - In uscita dal 17 ottobre nelle sale cinematografiche nazionali, The Kill Team, il film per la regia di Dan Krauss ed interpretato da Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, racconta la storia di Nat Wollf, un giovane militare di stanza a Kabul che con il suo plotone è assegnato ad intercettare cellule terroristiche.

Al suo arrivo, viene accolto dal Sergente Deeks (Alxandre Skarsgaard) che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini il cui unico scopo è uccidere e abusare le popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Andrew si trova davanti a un bivio.

Il film, distribuito dalla Eagle Pictures, è tratto da una storia vera, che ricorda le atmosfere di Codice d’Onore, la pellicola del ’92 con Tom Cruise e Jack Nicholson e al posto di quest’ultimo c’è, invece, uno straordinario e inquietante Alexandre Skarsgaard (Big Little Lies). - (PRIMAPRESS)